В швейцарском озере нашли ботинок возрастом пять тысяч лет

СЕГОДНЯ 04:46 2018-03-28T04:46:03+03:00

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На дне озера Грайфензее на севере Швейцарии археологи нашли древний дырявый ботинок, которому не менее пяти тысяч лет. Об это сообщили власти кантона Цюрих.

Обувь древнего человека представляет собой, по сути, плетеный лапоть из лыка.

«Поскольку длина ботинка - 26 см, он, по всей видимости, принадлежал взрослому человеку. На пятке у этого ботинка большая дыра, из-за которой, вероятно, ботинок и выбросили», - говорится на сайте кантона.

Большинство предметов одежды каменного века крайне хрупки, большинство из них изготавливались из дерева и травы. Таких находок в Европе было менее десятка.

В пресс-службе отметили, что находки, сделанные в ходе раскопок в коммуне Маур, поражают своим разнообразием. Археологи называют чудом, что такие хрупкие вещи смогли сохраниться за столько тысячелетий.

Поиски древний артефактов ведутся на глубине 3,5 метров. На поверхность находки поднимают вместе с грунтом, от которого затем очищаютв лаборатории. Чтобы защитить их от микробов, в лаборатории постоянно поддерживаюи холод и необходимую влажность.