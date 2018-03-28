В Конгресс США от Южной Каролины баллотируется клоун

СЕГОДНЯ 06:31 2018-03-28T06:31:49+03:00

Стив Лаф много лет профессионально выступал на арене цирка

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Клоун цирка Стив Лаф заявил о своем намерении баллотироваться в палату представителей Конгресса США, где хочет представлять свой родной штат Южную Каролину. Об этом циркач сообщил на своем официальном сайте.

Стив много лет выступал на арене «Цирка Барнума и братьев Ринглинг, три года работал клоуном в Японии, а последние 10 лет в родной Южной Каролине он проводит 45-минутные шоу, посвященные борьбе с издевательствами в школах

Лаф убежденный демократ. Он участвовал на добровольных началах в избирательной кампании Барака Обамы в 2008 и 20012 годах. А в 2016 был частью предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса, который был одним из кандидатов от Демократической партии.

«Люди шутят, что наш президент и Конгресс сами являются клоунами. С моей точки зрения, хуже клоунов не придумаешь», - заявил кандидат газете The State.

Лаф выступает за ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия в США и всеобщий доступ к системе медицинского здравоохранения. Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 6 ноября 2018 года. В них переизбирут 34 сенатора и 435 членов нижней палаты.