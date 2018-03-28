2018-03-28T07:36:24+03:00
Экономика

«Калашников» купит 60% акций разработчика кораблей «Буран»

После этой сделки Ростех выйдет из состава акционеров НПО «Молния»
Юлия ДИВЕЕВА
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Одна из разработок концерна "Калашников". Фото: пресс-служба "Калашникова"Одна из разработок концерна "Калашников". Фото: пресс-служба "Калашникова"
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Концерн «Калашников» планирует купить у Ростеха 60% акций НПО «Молния», которое является разработчиком космических кораблей «Буран». Об этом сообщил замглавы госкорпорации Александр Назаров.

Он отметил, что после этой сделки Ростех полностью выйдет из состава акционеров НПО. Сейчас проводятся необходимые корпоративные мероприятия для подписания договора.

В концерне «Калашников» подтвердили информацию о сделке и уточнили, что она будет завершена в течение месяца, передает ТАСС.

По данным агентства, «Молния» заинтересовала концерн разработками автономных высотных скоростных ракет-мишеней «Стриж» и «Армавир», которые «Калашников» хочет использовать для проведения испытаний, а также в рамках реализации стратегии развития концерна до 2025 года.

Ракеты-мишени имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тысячи метров.

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