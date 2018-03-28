Опознаны тела 27 погибших при пожаре в Кемерове
Опознаны тела еще двух погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Такое заявление сделал начальник Главного управления МЧС России по области Александр Мамонтов.
Всего к настоящему моменту были опознаны 27 человек, тела четырех из них направлены на дополнительное исследование. Мероприятия по установления личностей жертв трагедии продолжаются.
"На сегодня к захоронению спланировано 14 человек. Дальнейшая процедура опознания будет проводится по собранному генетическому материалу", - цитирует ТАСС Мамонтова.
Напомним, что кемеровский торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" загорелся 25 марта. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже, где были расположены детская игровая зона и кинотеатр, и стремительно распространилось по всему зданию. На данный момент погибшими числятся 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 68 пострадавших обратились за медицинской помощью, из них 14 понадобилось лечение в стационаре.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что следователи уже задержали и допросили пять подозреваемых по делу. Ожидается, что причина возникновения страшного пожара будет названа после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.
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