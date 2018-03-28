2018-03-28T10:35:43+03:00
Экономика

ЦБ намерен разделить расходы на санацию с владельцами банков

Собственникам предъявят упущенную выгоду от потраченных средств
Алексей КАРЕЛИН
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При введении временной администрации ЦБ часто обнаруживает, что банк утратил деньги из-за неправильных решений прежнего руководстваПри введении временной администрации ЦБ часто обнаруживает, что банк утратил деньги из-за неправильных решений прежнего руководстваФото: Анастасия ОСИПОВА
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Банк России разделит убытки на финансовое оздоровление банков с их владельцами, которым предъявят упущенную выгоду от потраченных средств. Об этом говорится в разработанном Минфином и ЦБ законопроекте. Документ рассматривают профильные ведомства.

Величину убытков определят, исходя из того, что ЦБ мог бы не предоставлять льготные кредиты или деньги безвозмездно на санацию банков, а выдать по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи дденег в Фонд консолидации ЦБ. Ущерб оценят как при вливании денег в капитал банка, так и при выдаче средств по ставке ниже рыночной. Об этом рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

При введении временной администрации ЦБ часто обнаруживает, что банк утратил деньги из-за неправильных решений руководства или собственников кредитной организации. Нововведения позволят снизить ущерб от этих действий, пишут «Ведомости».

Напомним, при помощи Фонда консолидации проводилась санация «ФК Открытие», Бинбанк, «Рост банк» и Промсвязьбанк.

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