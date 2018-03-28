В аэропорту столицы Израиля столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета столкнулись друг с другом в международном аэропорту «Бен Гурион» столицы Израиля Тель-Авива. Инцидент произошел на рулежных дорожках в момент, когда оба лайнера готовились к вылету.
Как передает местная радиостанция "Галей ЦАХАЛ", во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al.
В итоге, оба рейса отменили. Пассажирам было предложено воспользоваться услугами других перевозчиков.
Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.
В аэропорту Тель-Авива "Бен Гурион" столкнулись два пассажирских лайнера.В аэропорту Тель-Авива "Бен Гурион" столкнулись два пассажирских лайнера