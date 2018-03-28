2018-03-28T11:57:22+03:00
Происшествия

В аэропорту столицы Израиля столкнулись два самолета

ЧП произошло в момент, когда оба воздушных судна выруливали на взлетно-посадочную полосу [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В аэропорту Израиля столкнулись два самолетаВ аэропорту Израиля столкнулись два самолетаФото: Алина НИЗАМОВА
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Два пассажирских самолета столкнулись друг с другом в международном аэропорту «Бен Гурион» столицы Израиля Тель-Авива. Инцидент произошел на рулежных дорожках в момент, когда оба лайнера готовились к вылету.

Как передает местная радиостанция "Галей ЦАХАЛ", во время буксировки лайнер немецкой компании Germania задел самолет израильского авиаперевозчика El Al.

В итоге, оба рейса отменили. Пассажирам было предложено воспользоваться услугами других перевозчиков.

Судя по видео, которое публикуют местные СМИ, у обоих самолетов повреждено хвостовое оперение. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.

В аэропорту Тель-Авива "Бен Гурион" столкнулись два пассажирских лайнера.В аэропорту Тель-Авива "Бен Гурион" столкнулись два пассажирских лайнера

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