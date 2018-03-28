В Москве из-за задымления эвакуируют ТЦ "Свиблово"

СЕГОДНЯ 12:19 2018-03-28T12:19:32+03:00

Очевидцы сообщают, что из здания уже эвакуированы все сотрудники и посетители. Фото: @alena_russkaya Фото: ВКонтакте

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Небольшое задымление зафиксировано в торговом центре "Свиблово" на северо-востоке Москвы. По данным экстренных служб, возгорание зафиксировано на третьем этаже высотного здания.

"По адресу: улица Снежная, 26 проходит заявка о загорании в торговом центре, прибывшие спасатели отмечают слабое задымление на третьем этаже", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об эвакуации людей.

Между тем, очевидцы утверждают, что из ТЦ уже были эвакуированы все сотрудники и посетители. На месте происшествия находятся более 10 пожарных машин и две кареты скорой помощи.

Напомним, что 25 марта настоящая трагедия произошла в одном из торгово-развлекательных центров в Кемерове. Тогда в результате серьезного пожара погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Большинство детей просто не смогли выбраться из охваченного огнем и плотным дымом кинозала, передает сайт kp.ru.