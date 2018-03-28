Ученые открыли новое уникальное свойство воды

СЕГОДНЯ 13:27 2018-03-28T13:27:55+03:00

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Японские ученые назвали еще одно уникальное свойство воды. По словам специалистов, вязкость жидкости зависит от ее микроскопических структур.

Ключевая характеристика воды – такое ее свойство, как тетраэдричная структура. Специалисты из Токийского университета во главе с Хадзиме Танаки проследили, что степень тетраэдричности влияет на физические отклонения жидкости и кристаллов. Как выяснили ученые, максимальная плотность воды возникает при четырех градусах по Цельсию.

Эти же качества специалисты выявили и у других соединений, схожих по составу с водой. При этом оказалось, что при повышенном уровне тетраэдричности такое соединение все больше будет напоминать воду.

Главным результатом исследования стало открытие зависимости вязкости жидкости от микроскопических структур. Таким образом ученые считают, что новая информация поможет разработчикам фильтров для воды выпускать более качественную продукцию, пишет сайт «Дни.ру».