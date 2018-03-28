Пожарная система в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове была смонтирована поваром-кондитером

СЕГОДНЯ 18:01 2018-03-28T18:03:33+03:00

Ранее глава СКР Бастрыкин рассказал президенту, что пожарная система в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не сработала

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Александр Никитин, сотрудник компании «Системный интегратор», которой обслуживалась пожарная система в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, закончил профтехучилище (ПТУ) по специализации повар-кондитер. В СКР считают, что Никитин занимался работой, не имея соответствующей квалификации.

«Никакой специальности надлежащей у него не было, он не дипломированный, не высококвалифицированный специалист. Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности – непонятно», – заявил в зале суда представитель СКР.

Другой обвиняемый по делу о пожаре в Кемерове – наниматель Никитина, директор «Системного интегратора» Игорь Полозиненко сказал, что Никитин проходил курсы, имеет необходимый опыт и является высококлассным специалистом.

Никитин занимался установкой пожарной сигнализации и ее техническим обслуживанием. Глава СКР Александр Бастрыкин на совещании, посвященном ликвидации последствиям пожара в ТЦ «Зимняя вишня», рассказал президенту Владимиру Путину о неисправности сигнализации. Бастрыкин предположил, что из-за нее могли заблокироваться магнитные замки дверей.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 25 марта о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Погибло больше 60 человек, многие из них были детьми. Часть жертв не смогла покинуть помещение, потому что пожарные выходы оказались заперты.