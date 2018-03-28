Думская фракция КПРФ внесла на рассмотрение законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-28T19:12:14+03:00

Предлагается минимальная ставка в 5% для людей с доходом менее 100 тысяч рублей в год

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Думская фракция КПРФ внесла на рассмотрение законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Минимальную ставку НДФЛ в 5% предлагается установить для людей, имеющих доходы менее 100 тысяч рублей в год. Для тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей в год, подразумевается ставка 5 тысяч рублей в год плюс 13% с суммы.

При доходах от 3 млн рублей до 10 млн рублей в год предлагается налог в размере 382 тысяч рублей в год плюс 18% от суммы. А зарабатывающие свыше 10 млн рублей в год должны выплатить 1,642 млн рублей плюс 25% от суммы свыше 10 млн рублей.

В пояснительной записке к документу напоминается, что, согласно заключению правительства, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета через дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ.

По расчетам КПРФ, в случае принятия законопроекта общая сумма доходов по НДФЛ в 2019 году может составить более 1,159 трлн рублей.