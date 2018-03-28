МИД Украины: Договор о дружбе с Россией необходимо разорвать
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что необходимо разорвать Договор о дружбе между Украиной и Россией.
"Мы должны определиться с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор", - заявила Зеркаль в эфире радио "НВ".
По ее словам, «Россия брутально уже его (договор) нарушила». Особенно, подчеркнула замминистра, речь идет о проведенных выборах президента РФ в Крыму.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщала, что ведомство разработало несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Она подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу примет президент страны Петр Порошенко.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. Согласно документу, гарантируются гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам.