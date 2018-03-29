2018-03-29T03:01:28+03:00
Политика

Трамп назначил министром по делам ветеранов своего врача

В администрации США новые кадровые перестановки
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр по делам ветеранов Ронни ДжексонМинистр по делам ветеранов Ронни ДжексонФото: REUTERS
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Министром по делам ветеранов США назначен главный врач Белого дома Ронни Джексон. Такое решение принял в среду президент Дональд Трамп.

Джексон сменит на этом посту Дэвида Шалкина, которого глава государства отправил в отставку.

"Я рад объявить, что намерен выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов", - написал Трамп в своем Twitter.

Он также сообщил, что в промежуточный период обязанности министра будет исполнять заместитель министра обороны США по вопросам личного состава и боеготовности Роберт Уилки.

"Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам", - отметил глава США.

Похоже, Трамп продолжает кадровые перестановки в своей администрации. Как сообщал сайт kp.ru, глава Белолго дома отправил в отставку 23 марта своего советника по национальной безопасности, генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Его преемником стал Джон Болтон, который был постоянным представителем США при ООН в 2005-2006 годах.

За неделю до этого был уволен госсекретарь Рекс Тиллерсон. Его место занял директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео.

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