Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео

СЕГОДНЯ 19:25 2018-03-13T19:25:52+03:00

В Конгрессе надеются на скорое ужесточение внешнеполитического курса США в отношении России

Изменить размер текста: A A

Отставка Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США и назначение на эту должность ярого русофоба, уже бывшего главу ЦРУ Майка Помпео, вызвала у демократического большинства американском в Сенате неприкрытое ликование.

Как заявил лидер фракции Демократической партии в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер, увольнение госсекретаря Тиллерсона позволит усилить президенту Дональду Трампу и дипломатическому корпусу страны давление на Российскую Федерацию, с целью сдерживания ее растущей мощи и влиянию в мире.

«Мы в Сенате надеемся, что Помпео начнет все с чистого листа и начнет ужесточать наш политический курс в отношении России и Путина», - заявил Шумер.

Четырнадцать месяцев, что Тиллерсон был у руля Госдепа, лидер сенатских демократов оценил, как политический застой. «Увольнение Тиллерсона является показателем того, что нестабильность администрации практически в каждой области ослабляет Америку», - приводит слова политика агентство AP.

О своем решении произвести кадровые перестановки в высшем руководстве страны президент США Дональд Трамп объявил во вторник, 13 марта. Он уволил со своего поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначил на его место директора ЦРУ Майка Помпео, славящегося своими не совсем лицеприятными высказываниями в адрес России.

Таким образом, глава Белого дома подтвердил регулярно появляющиеся в СМИ слухи, что именно шеф ЦРУ придет на смену председателю совета директоров и главному управляющему нефтяной компании «ExxonMobil».