В США суд оставил в силе иски к Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября

СЕГОДНЯ 05:31 2018-03-29T05:31:15+03:00

Суд в США поддержал иски против властей Саудовской Аравии за связь с терактми 11 сентября 2001 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти королевства обвиняются в поддержке террористов, организовавших нападение в 2001 году

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В США продолжатся разбирательства в отношении властей Саудовской Аравии, которых обвиняют в поддержке боевиков, совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Такое решение принял судья Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Джордж Дэниелс.

Однако он отклонил иски, поданные к саудовской благотворительной организации, строительной компании и нескольким банкам. В постановлении сказано, что все эти структуры находятся за пределами юрисдикции суда, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года в суд был подан иск, в котором говорилось, что два банка СА, а также компании и благотворительные организации поддерживали боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Американские страховщики требовали компенсацию в1,4 миллиарда долларов. В случае положительного решения сумма автоматически утраивается.

В сентябре 2016 года Конгресс США поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии.