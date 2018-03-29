2018-03-29T05:31:15+03:00
В мире

В США суд оставил в силе иски к Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября

Власти королевства обвиняются в поддержке террористов, организовавших нападение в 2001 году
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд в США поддержал иски против властей Саудовской Аравии за связь с терактми 11 сентября 2001 годаСуд в США поддержал иски против властей Саудовской Аравии за связь с терактми 11 сентября 2001 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В США продолжатся разбирательства в отношении властей Саудовской Аравии, которых обвиняют в поддержке боевиков, совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Такое решение принял судья Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Джордж Дэниелс.

Однако он отклонил иски, поданные к саудовской благотворительной организации, строительной компании и нескольким банкам. В постановлении сказано, что все эти структуры находятся за пределами юрисдикции суда, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года в суд был подан иск, в котором говорилось, что два банка СА, а также компании и благотворительные организации поддерживали боевиков террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Американские страховщики требовали компенсацию в1,4 миллиарда долларов. В случае положительного решения сумма автоматически утраивается.

В сентябре 2016 года Конгресс США поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии.

Еще больше материалов по теме: «Теракт 11 сентября 2001 года в Америке»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24