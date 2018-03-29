Системы компании Boeing атаковал кибервирус WannaCry

СЕГОДНЯ 06:52 2018-03-29T06:56:41+03:00

Вирус WannaCry не добрался до бортовых компьютеров самолетов на заводе Boeing Фото: REUTERS

В авиастроительной корпорации заверили, что вредоносная программа не помешала процессу производства

Изменить размер текста: A A

Компьютерный вирус WannaCry атаковал системы авиастроительный корпорации Boeing в среду. Об этом рассказал представитель главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

В своей записке ВандерВел сравнивал кибератаку с метастазами, которые начали распространяться за пределы завода в Норт-Чарльстоне, и заявил о возможной остановке конвейера сборки узлов для Boeing-777. Инженер выразил опасения, что вирус может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров самолетов.

Однако позже глава отдела коммуникаций Boeing Commercial Airplane Линда Миллс заверила, что опасения относительно вируса были преувеличены, пишет газета The Seattle Times

«Мы сделали окончательную оценку. Уязвимость была ограничена несколькими машинами. Мы провели программные исправления», - заявила она.

Миллс также опровергла информацию об остановке конвейеров на производстве. Она добавила, что нападение было ограничено компьютерами в подразделении коммерческих самолетов и что военные и сервисные подразделения не пострадали.

«Насколько нам известно, кризис завершился, и атака не нанесла существенного ущерба». –отметила глава отдела коммуникаций.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 12 мая прошлого года появилась первая информация о глобальной кибератаке вируса WannaCry. В последующие несколько дней программа-вымогатель проникла в более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира.