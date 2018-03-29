2018-03-29T09:13:43+03:00
Происшествия

Не менее 68 человек погибли при пожаре в одной из тюрем Венесуэлы

Среди жертв значатся две женщины, которые находились в учреждении в качестве посетителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местные СМИ сообщают, что пожар мог начаться во время бунта заключенныхМестные СМИ сообщают, что пожар мог начаться во время бунта заключенныхФото: REUTERS
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По меньшей мере 68 человек погибли в результате пожара в одной из тюрем Венесуэлы. Такое заявление сделал генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Карабобо на территории тюрьмы Государственной полиции. По предварительным данным, погибшими считаются 66 мужчин и две женщины, которые в этот день прибыли в учреждение закрытого типа в качестве посетителей.

По словам Сааба, для выяснения обстоятельств случившегося и выявления виновных назначены четыре прокурора. В настоящий момент проводятся вскрытия и передача тел родственникам погибших.

"Гарантируем, что проведем всестороннее расследование для незамедлительного прояснения этих события, которые ввергли в траур десятки венесуэльских семей", - написал генпрокурор в своем микроблоге Twitter.

Между тем, ряд местных СМИ сообщают о том, что причиной пожара стал бунт заключенных.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что октябре прошлого года в Мексике массовые стычки между враждующими тюремными группировками обернулись гибелью 13 человек.

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