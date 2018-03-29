2018-03-29T11:57:57+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Жертвы пожара в Кемерово получили первые выплаты

Всего семьи жертв пожара в Кемерово получат по 5 млн рублей за каждого погибшего родственника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Деньги на выплаты выделяются из федерального и областного бюджетов, а также из средств, предоставленных владельцем торгового центраДеньги на выплаты выделяются из федерального и областного бюджетов, а также из средств, предоставленных владельцем торгового центраФото: REUTERS
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Семьи жертв пожара в Кемерово получили первые выплаты в рамках компенсации. Об этом сообщил председатель областного совета народных депутатов Алексей Синицын.

По его словам, уже в среду выплаты достались 21 родственнику людей, погибших в результате страшной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", а в четверг компенсации получат 39 человек.

В настоящий момент на эти цели потрачено 82,5 млн рублей из областного фонда денежных средств. В целом же на каждую жертву пожара предуматривается по 5 млн рублей - по 1 млн из федерального и регионального бюджетов и еще по 3 млн от совладельца злополучного торгово-развлекательного центра.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что собственник "Зимней вишни" Денис Штенгелов, как и обещал, перечислил в резервный фонд Кузбасса 192 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета в регион были направлены 64 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Также известно о 79 пострадавших, более десяти из которых все еще находятся в больнице.

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