Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове возросло до 79 человек

СЕГОДНЯ 08:54 2018-03-29T09:19:13+03:00

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Еще три человека обратились за медицинской помощью после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В результате на данный момент общее число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 79. Такое заявление сделал представитель местного оперативного штаба.

Там также уточнили, что в больницах остаются 12 человек, в том числе двое детей. Еще 67 пострадавшим, среди которых 25 несовершеннолетних, помощь была оказана амбулаторно, передает ТАСС.

Напомним, что страшный пожар вспыхнул в одном из ТЦ в Кемерове 25 марта. Возгорание возникло в батутной яме на детской площадке и стремительно распространилось по всему зданию. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, передает сайт kp.ru.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося, среди которых поджог и неисправности проводки. В рамках следствия уже задержаны пять человек, в том числе сотрудник охраны центра, который отключил пожарную сигнализацию из-за ложных срабатываний.