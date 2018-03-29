2018-03-29T10:38:17+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Собственник ТЦ "Зимняя вишня" перечислил 192 млн рублей в помощь семьям погибших

Эти средства пойдут на осуществление единовременных выплат близким пострадавших и жертв пожара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, большинство из которых детиЖертвами страшной трагедии стали 64 человека, большинство из которых детиФото: REUTERS
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Основной собственник торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", компания "Кемеровский кондитерский комбинат" перечислила в резервный фонд Кузбасса 192 млн рублей. Эти средства пойдут на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в здании комплекса.

Решение об увеличение общего объема доходов и расходов регионального бюджета на 2018 год на 192 млн рублей было принято в четверг на внеочередной сессии областного Совета народных депутатов.

"Увеличение доходов осуществлено за счет фактически поступивших в областной бюджет прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. Единовременная материальная помощь гражданам будет оказана за счет средств резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного парламента.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что совладелец ТЦ "Зимняя вишня" Денис Штенгелов, который в настоящий момент находится в Австралии, пообещал выплатить по 3 млн рублей семьям погибших в результате страшной трагедии.

Напомним, что 25 марта кемеровский торгово-развлекательный комплекс выгорел почти дотла. Жертвами происшествия стали 64 человек. в том числе 41 ребенок.

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