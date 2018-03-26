«Мы умоляли открыть этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь». Многодетный отец потерял в кемеровской трагедии трех детей, жену и сестру

СЕГОДНЯ 19:15 2018-03-26T19:41:25+03:00

Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей Фото: ВКонтакте

Игорь Востриков считает, что запертых в кинозале людей можно было спасти [видео]

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Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей: семилетнюю Анну, пятилетнего Артема и двухлетнего Романа - а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре, как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644544" frameborder="0"></iframe> Страшные фото сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».Появились первые фотографии последствий страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

- Лена позвонила оттуда, кричала «Спасите, помогите, нас заперли». Они не могли открыть двери, — рассказывает, едва сдерживая слезы Игорь. — Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись.

Алена Сабадаш - сестра Игоря Вострикова, тоже была в горящем кинотеатреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас Игорь Востриков дежурит у одного из городских моргов, ожидая, что его вызовут на процедуру опознания. Но, по его словам, у большинства тел найденных тел «опознавать нечего», они очень сильно обгорели.

О своих близких мужчина говорит в настоящем времени.

По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадалиФото: REUTERS

- Жена у меня домохозяйка. Воспитывает трех детей. Старшая, Анечка заканчивает первый класс. Она умница, ей все легко дается. Очень красивая девочка, добрая, энергичная, на танцы ходит. Средний ходит на карате киокушинкай и в детский сад, а младшему только два года, недавно пошел в детский сад. И сестрёнка Алена — два высших образования в 23 года, умница и красавица, жизнь только началась, - рассказал Игорь Востриков.

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся десятки человекФото: Кирилл ЧАЩИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644553" frameborder="0"></iframe> Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

Список погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: жертвами трагедии стали 64 человека

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