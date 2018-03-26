2018-03-26T19:41:25+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

«Мы умоляли открыть этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь». Многодетный отец потерял в кемеровской трагедии трех детей, жену и сестру

Игорь Востриков считает, что запертых в кинозале людей можно было спасти [видео]
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детейИгорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детейФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей: семилетнюю Анну, пятилетнего Артема и двухлетнего Романа - а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре, как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери.

Страшные фото сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».Появились первые фотографии последствий страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

- Лена позвонила оттуда, кричала «Спасите, помогите, нас заперли». Они не могли открыть двери, — рассказывает, едва сдерживая слезы Игорь. — Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись.

Алена Сабадаш - сестра Игоря Вострикова, тоже была в горящем кинотеатре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алена Сабадаш - сестра Игоря Вострикова, тоже была в горящем кинотеатреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас Игорь Востриков дежурит у одного из городских моргов, ожидая, что его вызовут на процедуру опознания. Но, по его словам, у большинства тел найденных тел «опознавать нечего», они очень сильно обгорели.

О своих близких мужчина говорит в настоящем времени.

По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали Фото: REUTERS

По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадалиФото: REUTERS

- Жена у меня домохозяйка. Воспитывает трех детей. Старшая, Анечка заканчивает первый класс. Она умница, ей все легко дается. Очень красивая девочка, добрая, энергичная, на танцы ходит. Средний ходит на карате киокушинкай и в детский сад, а младшему только два года, недавно пошел в детский сад. И сестрёнка Алена — два высших образования в 23 года, умница и красавица, жизнь только началась, - рассказал Игорь Востриков.

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся десятки человек Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся десятки человекФото: Кирилл ЧАЩИН

Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

Список погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: жертвами трагедии стали 64 человека

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы 40 минут кричали с крыши, никто не приходил". Спасенная на пожаре в Кемерово рассказала об эвакуации

В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны.

Жительница Кемерова Любовь Васенко была в момент пожара на четвертом этаже ТЦ в бассейне. К врачам она обратилась не сразу, а уже из дома, когда ей резко стало плохо (подробности)

«Передайте маме, что я ее любила»! Дети звонили близким из охваченного пламенем кемеровского ТЦ

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пожар. И там заперта группа школьников в кинотеатре. Сразу после начала пожара они стали звонить своим близким и прощаться с ними. (подробности)

КСТАТИ

СКР: охранник ТЦ в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

Кроме того, следователи выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы (подробности)

Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся десятки человек. Среди них - больше 30 детей. Тела большинства из них уже обнаружили, однако на опознание может уйти несколько недель (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
"У нас абсолютно отсутствует культура поведения в чрезвычайных ситуациях": эксперт по пожарной безопасности объяснил, почему при пожаре в кемеровском ТЦ было так много жертв
По следам трагедии в Кемерово, «КП» спросила директора компании «Пожарный центр» Александра Старостина о том, как на самом деле устроена система спасения посетителей в российских гипермаркетах и развлекательных моллах [видео]
Игры со спичками не отменят того, что хабалистые хозяева торгового центра боялись, что кто-то пролезет на мультик бесплатно
Наш колумнист и военный корреспондент Александр Коц о том, почему предполагаемое баловство с зажигалкой не могло привести к такой трагедии[видео]
Трагедия в Кемерово. Жертвоприношение «храма потребления»
Соединение в одном месте «хлеба и зрелища» делает наши торговые центры не просто безальтернативными монстрами, привлекающими толпы людей, но и опасными инструментами выкачивания денег, где прибыль дороже жизни
Новости 24
Мэй выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово
В Киеве сообщили о «четком плане» по взысканию средств с «Газпрома»
Москвичи смогут оформить медполис онлайн
СМИ: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
В Подмосковье владельцев ТЦ просят проверить системы пожаротушения после трагедии в Кемерово
Тереза Мэй приветствовала высылку российских дипломатов
Австрия объявила о решении не высылать российских дипломатов
МИД Сербии констатировал начало "ледяной войны" в мире
Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест из-за высылки российских дипломатов
Футбольный матч России и Франции начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой
Снос ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: решение принято, но дата не определена
Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов
Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается
Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым
Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов
Германия получила от Испании ордер на арест Пучдемона
Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов
Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке
Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа
Следственный комитет России подтвердил гибель 64 человек в Кемерово
Глава итальянского Сената попросила не называть ее "президентессой"
Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья