2018-03-29T13:19:22+03:00
Экономика

Выпуск инновациионных товаров в России вырос вдвое

Ученые ВШЭ провели исследование использования научных разработок в стране
Алексей КАРЕЛИН
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Уровень инновационной активности в России относительно других стран ученые оценили в 8,4%.Уровень инновационной активности в России относительно других стран ученые оценили в 8,4%.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За 11 лет в России в два раза увеличился выпуск инновационных товаров. Повысились расходы на технологические, маркетинговые и прочие усовершенствования за счет бюджета. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

С 2006 по 2016 годы объем производства инновационных товаров в промышленности вырос с 59,7 до 123,9 млрд рублей. За 2015-2016 годы затраты государства на инновации выросли в 1,8 раза.

Под инновационной деятельностью понимается получение патентов и лицензий, проведение различных исследований, установка программного обеспечения, проектные и конструкторские работы, обучение персонала, маркетинговые исследования.

Уровень инновационной активности в России относительно других стран ученые оценили в 8,4%. Самый большая отметка у Швейцарии — 75,3%. По доле организаций, получивших на инновации бюджетные деньги, лидирует Франция — 49,4%, в России — 23,9%, пишут "Известия".

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