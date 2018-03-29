2018-03-29T13:59:27+03:00
В мире

В США психолог влюбилась в преступника-психопата и сбежала с ним из больницы

Врача и ее пациента нашли спустя пять дней в одном из домов города Норт-Лас-Вегас
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пациент Кори Чапин и его врач Мишель Мессер Фото: Las Vegas Metropolitan Police DepartmentПациент Кори Чапин и его врач Мишель Мессер Фото: Las Vegas Metropolitan Police Department
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В американском штате Арканзас между пациентом психоневрологической лечебницы и врачом-психологом вспыхнули романтические чувства. Лишь недавно стало известно, что 41-летняя Мишель Мессер постоянно проносила в палату 46-летнего Кори Чапина запрещенные вещи, в связи с чем женщину вызвали на допрос.

Вскоре после этого сотрудница больницы решила, что так не может продолжаться и без разрешения вывела своего возлюбленного за пределы учреждения. Обнаружить беглецов удалось лишь спустя пять дней после того, как их объявили в розыск.

Правоохранители нашли психолога и преступника-психопата в одном из домов города Норт-Лас-Вегас штата Невада. Они оба были арестованы, сообщает New York Post.

Стоит отметить, что Мессер больше девяти лет работала в соцслужбах и проводила судебно-медицинские экспертизы. В связи с инцидентом ее решили уволить.

Что же касается, Чапина, то он был отправлен на принудительное лечение еще в 2015 году за то, что "по велению Бога" похитил женщину-парикмахера. Также пациент был обвинен в краже, незаконном вождении и хранении наркотиков.

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