Захарова: Москва требует от Киева освободить экипаж судна «Норд»

СЕГОДНЯ 17:18 2018-03-29T17:32:51+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от Украины немедленно освободить экипаж рыболовецкого судна "Норд", а также вернуть его законному владельцу.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками было задержано рыболовное судно "Норд" под российским флагом, на борту которого находились 10 членов экипажа.

По словам судовладельца, судно задержано противоправно, а шаги украинских пограничников могут представлять опасность членам экипажа. Кроме того, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Захарова назвала действия украинских властей провокационными в отношении россиян.

"Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства", — сказала Захарова журналистам.