В 45 моделях смартфонов найдены встроенные при производстве вирусы

СЕГОДНЯ 17:41 2018-03-29T17:41:21+03:00

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Встроенные на этапе производства вирусы нашли в 45 моделях смартфонов Android специалисты из антивирусной лаборатории «Доктор Веб». Вредоносный код обнаружили в системной области, куда извне он попасть не мог. Об этом сообщил директор компании Борис Шаров.

«Пользователи сообщили нам о том, что в их телефоне наш антивирус нашел вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда никакой вирус не может попасть извне, а может быть только заложен на этапе производства», - пояснил РИА Новости Шаров.

Специалисты компании «Доктор Веб» провели детальный анализ и нашли вирусы в моделях Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare и других мало знакомых россиянину смартфонах. Все - китайского производства.

По словам Шарова, вирус крал со смартфонов данные и отправлял их на различные сервера, список которых составили специалисты антивирусной лаборатории. Кроме того, вирус мог устанавливать на устройства вредоносные приложения.