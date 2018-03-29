2018-03-29T19:37:31+03:00
Общество

Поклонская уверена, что осужденные активисты «Христианского государства» не имеют отношения к православию

Их наказали за поджоги машин. Так радикалы протестовали против показа «Матильды»
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская на радио «Комсомольская правда»Депутат Госдумы Наталья Поклонская на радио «Комсомольская правда»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вот и аукнулась радикалам из группировки "Христианское государство" их борьба с фильмом "Матильда". В сентябре прошлого года активисты подожгли автомобили у офиса адвоката Константина Добрынина – он представлял интересы режиссера Алексея Учителя. Тогда бунтарей арестовала полиция.

А сегодня Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем членам группировки "Христианское государство": брату лидера банды Юрию Калинину и его подельникам - Александру Баянову и Денису Манталуце. Их приговорили к двум годам колонии.

- Данный приговор является ответом на агрессию, которая ничего общего с православной верой или защитой доброго имени Святого Государя не имеет. Преступление, которому дана оценка судом, - рассказала «КП» Поклонская.

Кстати, в октябре прошлого года депутат написала Генпрокурору России запрос, требуя запретить и проверить группировку "Христианское государство".

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