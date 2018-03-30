Трамп: США уйдут из Сирии очень скоро

СЕГОДНЯ 00:30 2018-03-30T00:30:17+03:00

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США могут уйти из Сирии сразу после разгрома боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», - сказал он.

По словам главы Белого дома, очень скоро ИГ полностью потеряет все занятые ею территории, и после этого ВС США вернутся домой.

«Мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», - подчеркнул Трамп.

Как отмечает ТАСС, это заявление Трампа полностью противоречит тому, что говорили представители администрации США ранее. Вице-президент Майкл Пенс в январе пообещал, что Вашингтон намерен присутсвовать в Сирии не только до полного разгрома ИГ, «но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана».

А бывший госсекретарь рекс Тиллерсон называл присутствие американских войск в Сирии стабилизирующим фактором, обеспечивающим проведение под эгидой ООН женевских переговоров.