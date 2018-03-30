2018-03-30T01:01:04+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Анжелика Варум не приняла решения по вопросу исполнения песни «Зимняя вишня»

Представитель певицы опроверг информацию о том, что она отказалась исполнять свой главный хит
Юлия ДИВЕЕВА
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Певица Анжелика ВарумПевица Анжелика ВарумФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Анжелика Варум пока не приняла никакого решения по вопросу о песне «Зимняя вишня». Об этом сообщила пресс-секретарь певицы Наталия Николенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполнительница отказалась исполнять свой главный хит после трагедии в Кемерово и убрала песню из концертной программы.

«Никаких решений не было», — сказала Николенко в интервью РЕН ТВ.

Ранее сайт kp.ru писал, что у Леонида Агутина и Анжелики Варум 29 марта состоялся концерт в Иркутске. Перед началом выступления артисты объявили, что все собранные деньги передадут семьям пострадавших и погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Ранее супруги отменили два концерта в Иркутской области.

Напомним, страшный пожар произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, среди которых более 40 детей. Еще несколько десятков посетителей «Зимней вишни» получили различные травмы и сейчас находятся в больницах. Среди версий причин вогорания - короткое замыкание и применение «открытого огня».

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