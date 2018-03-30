В Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие

СЕГОДНЯ 02:19 2018-03-30T02:19:08+03:00

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Новое перемирие вступило в силу в Донбассе с первой минуты 30 марта. Режим прекращения огня введен в связи с приближающейся православной Пасхой и был согласован сторонами конфликта.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко отметил, что с пятого марта в Донбассе началось «весеннее перемирие», которое стало одним из самых удачных.

«Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить «Пасхальное перемирие» уже со Страстной недели», - сказал он.

Представители ДНР обратились к ОБСЕ с просьбой о проведении внеочередных переговоров контактной группы в формате видеоконференции, чтобы обсудить эту инициативу и нашли поддержку, передает ТАСС.

Как рассказал полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, стороны подтвердили запрет на любые наступательные действия и разведывательные операции, обстрел населенных пунктов, размещение и применение в них и рядом с ними тяжелого вооружения.