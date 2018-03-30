Во Флориде на побережье нашли обломки корабля XVIII века

СЕГОДНЯ 12:06 2018-03-30T12:06:00+03:00

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На пляже во Флориде в округе Сент-Джонс нашли обломки корабля, который построили, по предварительным оценкам, около 300 лет назад. На побережье волны Атлантического океана вынесли днище морского судна. Артефакт специалисты назвали уникальным из-за его отличной сохранности.

О находке сообщила местная жительница Джулия Тернер , которая гуляла по побережью с восьмилетним сыном. Издалека они восприняли обломки за часть старого пирса или забора. «Мы подошли, проверили и сразу поняли, что это исторический артефакт», - цитирует женщину телеканал Action News Jax.

По словам эксперта-антиквара Марка Энтони, парусник сошел с верфей в XVIII веке в Испании. Такие артефакты являются редкостью. Специалисты сделали фотографии находки и намерены воссоздать ее 3D-модель. Судьбу артефакта решат власти штата, так как обломки находятся на государственной земле.