"Жизнь - страдания": Рэперу DMX дали год тюрьмы за неуплату налогов

Американский рэпер DMX, настоящее имя которого Эрл Симмонс, был приговорен к одному году заключения в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура требовала для 47-летнего артиста 5 лет лишения свободы, однако судья посчитал обвиняемого "хорошим человеком", который оступился.

Между тем, по данным следствия, DMX не платил налоги с начала 2000-х годов. Кроме того, он скрывал свои доходы, расплачиваясь наличными или банковскими картами своих менеджеров и знакомых. Общая сумма задолженности государству составила 1,7 млн долларов.

Во время заседания суда в Нью-Йорке рэпер включил свой трек под названием Slippin'. Таким образом он хотел рассказать судье о своей нелегкой жизни.

"Жить — это значит страдать, но, чтобы выжить, надо найти смысл в страданиях", — говорится в тексте песни.

Просить за Симмонса пришла и мать его детей, которая умоляла суд быть снисходительным, поскольку 18-месячный сын рэпера серьезно болен и ему требуются несколько операций. Адвокат рэпера Мюррей Ричман предлагал завершить дело выплатой всех просроченных платежей и штрафов, однако судья указал на необходимость ответить за столь "наглое и неприкрытое" преступление, пишет Sky News.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2008 году DMX также обвинили в незаконном хранении оружия и наркотиков, а также в живодерстве. Во дворе дома артиста нашли трупы трех замученных собак.

Напомним, что в России DMX стал популярен после того, как выпустил песню Party Up (Up In Here), под которую в Comedy Club выходил комедийный дуэт "Сестры Зайцевы". А несколько лет назад его трек X Gon' Give It To Ya прозвучал в фильме "Дэдпул".