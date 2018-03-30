SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи

СЕГОДНЯ 17:57 2018-03-30T17:57:05+03:00

Falcon 9 стартовала с военно-воздушная база Ванденберг, которая находится в американском штате Калифорния

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В пятницу, 30 марта, американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью новейшими телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT, принадлежащими международному оператору мобильной связи Iridium Communications.

Ракета стартовала в 07:13 по времени западного побережья США (17:13 мск) с военно-воздушная база Ванденберг, расположенной в штате Калифорния, сообщается на сайте SpaceX.

Стоит отметить, что первая ступень Falcon 9 уже использовалась в октябре 2017 года, причем также при отправке в космос спутников Iridium NEXT. Между тем в этот раз осуществлять ее управляемый спуск не планируется.

Кстати, компания Iridium Communications в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space намерена собрать и испытать 81 новейший спутник Iridium NEXT. При этом запуск 75 аппаратов она поручила SpaceX.