Русские американцы призвали Трампа отменить санкции и начать диалог с Россией

СЕГОДНЯ 19:59 2018-03-30T20:00:42+03:00

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Конгресс русских американцев написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил беспокойство по поводу резкого ухудшения российско-американских отношений. Кроме того, в своем послании общественная организация призвала хозяина Белого дома «остановить новую холодную войну», отменив все санкции, введенные против РФ, и начав диалог с Москвой.

При этом русские американцы пожаловались на то, что больше всех страдают от антироссийских ограничительных мер, особенно из-за закрытия генконсульств нашей страны в Сан-Франциско и Сиэтле.

Также в организации заявили, что не поддерживают нынешний курс российско-американских отношений, подчеркнув тот факт, что Трамп отказался от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения.

«Нет сомнений в том, что курс российско-американских отношений, который вы проводите, направлен на ухудшение этих отношений, такой курс не может привести ни к чему хорошему. Недружественная риторика в отношении России порождает ненависть к русским. Пять миллионов русских американцев, живущих в этой стране, должны нести основную тяжесть последствий этих бездумных слов и действий», - говорится в письме, текст которого Конгресс русских американцев опубликовал на своем сайте.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипсотрудников и закрыла консульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Между тем в США возмутились тем, что наша страна приняла зеркальные меры, и теперь готовятся к ответу.