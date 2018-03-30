«А нас-то за что?»: Госдеп США в ответ на высылку их дипломатов и закрытие консульства

СЕГОДНЯ 12:19 2018-03-30T13:20:34+03:00

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Защита России от «дипломатической агрессии» Запада ожидаемо оказалась зеркальной: Кремль объявил персонами нон-грата 60 американских дипсотрудников и закрыл консульство США в Санкт-Петербурге. Произошло это через три дня после того, как Штаты решили изгнать со своей территории 60 работников МИД РФ и отобрать консульство в Сиэтле, поскольку оно якобы «шпионит за местной базой подводных лодок». Из-за шпиона, собственно, и разгорелся весь сыр-бор: 4 марта в английском городе Солсбери неким нервно-паралитическим веществом отравился английский агент Сергей Скрипаль, в чём Лондон незамедлительно обвинил Москву, хотя следствие ещё продолжается. И «в знак солидарности» с Соединённым Королевством наших дипломатов выслали не только Штаты, но и 27 других стран Запада, включая Австралию. Но поскольку на долю Вашингтона пришлась почти половина всех «персон нон-грата», то и самая сильная «ответка» со Смоленской площади прилетела именно к нему. Однако госдеп США на зеркальные меры России отреагировал в духе деревенщины из анекдота «А нас-то за что?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645142" frameborder="0"></iframe> Меры будут зеркальные, но не только.Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о зеркальных мерах со стороны России по высылке иностранных дипломатов. А также о прекращении функционирования генерального консульства США в Санкт-Петербурге

— Америка выслала российских дипломатов лишь из-за «химатаки в Солсбери», поэтому нынешнее решение России является неоправданным, — сообщила официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт. — Оставляем за собой право на дальнейшие ответные меры.

Жесткое решение Москвы американцы называют "неоправданным".Фото: REUTERS

Чем же вызвана подобная реакция Штатов — и что же за «ответные меры» они могу предпринять? Об этом «КП» спросила экспертов.

— Соединённые Штаты исходят из принципа «Pax Americana» — американоцентричного мира, — комментирует политолог, эксперт по США Виктор Олевич. — Они уверены, что на земле есть только одна истина в последней инстанции — мнение Вашингтона. А любую страну, дерзнувшую не подчиниться однополярной модели, считают недостойным изгоем. Так что «удивление госдепа» вполне ожидаемо.

Флаг на здании консульства США в Санкт-Петербурге.Фото: REUTERS

Схожее мнение высказывает американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, добавляя, что это не конец, и Вашингтон может готовить усиление антироссийских санкциий:

— У Штатов полное убеждение: на стороне правды только они, а любой несогласный — враг. И последними антироссийскими мерами Запад не ограничится. Посол США в РФ Джон Хантсман на недавней встрече с замглавы МИД Сергеем Рябковым уже намекнул, что Штаты могут заморозить наши активы. Например, Центробанк РФ держит около ста миллиардов долларов на счетах Федеральной резервной системы (ФРС) США. Нельзя исключать, что Вашингтон их изымет. Поэтому и нам нужно прорабатывать не «зеркальный» — а адекватный, финансово болезненный ответ. И речь даже не о закрытии ресторанов «Макдональдс», как требуют некоторые депутаты, — в России тот работает по канадской франшизе, не американской. Но в нашей стране действует немало консалтинговых, юридических, аудиторских фирм со звёздно-полосатой пропиской. Они не только зарабатывают здесь миллионы долларов, но и легально получают всю информацию о наших крупных предприятиях (например, занимаясь аудитом их бухгалтерии по «международным стандартам финансовой отчётности»). Так что есть много областей, где «атлантических партнёров» можно чувствительно «пощипать», — полагает Домрин.

Посол США в России Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА

ИТОГО

— Получается бесконечный цикл конфронтаций: они высылают наших дипломатов, мы — их, и так далее. Что вредит не только диалогу по главным мировым проблемам, наподобие ситуации в Сирии, — но и уже достигнутым договорённостям (например, по тому же Ближнему Востоку), — подводит итог кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Ко всему прочему, это грозит обрушением и программ международного гуманитарного сотрудничества, обмена студентами, учёными, творческими ансамблями. Крупнейшие американские университеты уже «не рекомендуют» отправляться на практику или стажировки в Россию. Учитывая, что в богатом вузе студенты обычно ездят за его счёт, фактически речь идёт о запрете. Теперь если он может быть оформлен ещё и юридически. То есть конфронтация становится серьёзным ударом по экспертному и научному сообществу с обеих сторон.

В ближайшее время выход из тупика маловероятен, учитывая «особое» отношение к России и превращение «кремлёвского вопроса» в чуть ли не главную проблему внутренней жизни США. Сейчас оппозиционная Демпартия обвиняет президента Дональда Трампа в «сговоре с Москвой», но не удивлюсь, если «демократы» потом сами же повесят на него критическое ухудшение российско-американских отношений. Например, экс-президент Барак Обама использовал в предвыборной кампании соответствующие обвинения в адрес своего предшественника, Джорджа Буша-младшего. Что же до нынешней администрации, то с недавним приходом «ястреба» Джона Болтона на пост советника Белого дома по нацбезопасности логично предположить: конфронтация будет продолжаться, возможно, даже весь оставшийся срок президентства Трампа, — полагает Левин.

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