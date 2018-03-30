В столкновениях на границе сектора Газа погибли 14 палестинцев

СЕГОДНЯ 20:42 2018-03-30T20:42:18+03:00

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Как стало известно, в эту пятницу, 30 марта, в результате беспорядков на границе Израиля с сектором Газа погибли 14 палестинцев. Кроме того, по последним данным палестинского министерства здравоохранения, число пострадавших увеличилось до 1,3 тысячи человек.

Беспорядки начались после того, как тысячи палестинцев вышли на манифестации, приуроченные к отмечаемому в пятницу, 30 марта, Дню земли: они собрались на границе, требуя возвращения палестинских беженцев на родную землю. Однако во многих районах демонстрации переросли в столкновения с израильскими войсками и полицией. Причем военным еврейского государства разрешено применять огнестрельное оружие против тех, кто стремится повредить пограничные заграждения, пишет газета Asharq Al-Awsat.

Кстати, по сведениям официального представителя армии обороны Израиля Ронена Манелиса, с израильской стороны жертв и пострадавших в результате беспорядков нет.

СПРАВКА «КП»

30 марта палестинцы отмечают День земли. В 1976 году в этот день израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. С тех пор ежегодно 30 марта палестинцы организуют различные акции неповиновения.