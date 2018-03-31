Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов пообщался со следователями

СЕГОДНЯ 02:30 2018-03-31T02:43:22+03:00

В компании уточнили, что это был не допрос, а беседа, и сообщили, что обыски в холдинге не проводились

Изменить размер текста: A A

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов действительно пообщался со следователями, ответив на их вопросы, однако это был не допрос, а беседа. Об этом сообщил официальный представитель холдинга, комментируя сообщения СМИ об обысках в офисе компании, допросах топ-менеджеров и их задержании.

«В «Сумме» обыски не проводились. Никто не арестован, не задержан. Магомедов действительно общался со следственными органами, но это был просто разговор», - приводит его слова ТАСС.

Тему беседы дагестанского бизнесмена с сотрудниками следственных органов собеседник агентства уточнять не стал.

Ранее несколько изданий сообщили, что в офисе холдинга, объединяющего активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах, проводятся обыски, а его основатель и акционер Зиявудин Магомедов задержан и допрошен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В группе «Сумма» эту информацию опровергли.