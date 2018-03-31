Первые слова Шварценеггера после операции на сердце: «Я вернулся!»

СЕГОДНЯ 04:53 2018-03-31T05:19:46+03:00

Представитель голливудской звезды рассказал журналистам, что Терминатор уже очнулся и даже шутит

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Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер уже пришел в себя после операции на сердце. Как только Терминатор всех времен и народов очнулся от наркоза, очнулся, он сказал: «Я вернулся!»

О том, что первым словами Шварценеггера после хирургического вмешательства стала знаменитая фраза его культового героя, рассказал журналистам его представитель Дэниел Кетчелл, пишет газета Washington Post.

«Итак, он в хорошем настроении», - констатировал Кетчелл.

Представитель актера утверждает, что «железный Арни» нормально перенес операцию, и сейчас находится те только в добром расположении духа, но и в стабильном состоянии, чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг 70-летнего Арнольда Шварценеггера доставили в медицинский центр Лос-Анджелеса для замены клапана катетера, причем во время операции возникли осложнения: у немолодого звездного пациента подскочило давление и началось кровотечение, поэтому врачи приняли решение оперировать на открытом сердце. Операция длилась несколько часов и завершилась успешно, актер теперь находится в палате интенсивной терапии.

Стоит отметить, что у Шварценеггера и раньше были проблемы с сердцем, а в 1997 году хирурги заменили Терминатору клапан аорты. Причем актер обмолвился об этой операции лишь четыре года спустя в одном из интервью после аварии: тогда он разбился на мотоцикле и сломал шесть ребер.