Родственник принца Уильяма обвинен в изнасиловании несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 08:48 2018-03-31T08:48:50+03:00

Свекор сестры Кейт Миддлтон был задержан и допрошен полицией Франции в начале этой недели

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Свекра Пиппы Миддлтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, 74-летнего миллионера Дэвида Мэттьюса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Расследованием дела о предполагаемом преступлении занялась французская полиция.

Речь идет об инциденте, который якобы произошел в 1998-1999 годах. В правоохранительные органы о нем сообщили лишь в прошлом году. Кто именно обратился с заявлением не сообщается.

Между тем, Мэттьюса задержали еще во вторник сразу по прилету в Париж. Его допросили и отпустили на свободу под подписку о невыезде. В настоящий момент миллионер остается под наблюдением судебных органов.

Представитель родственника принца Уильяма заявил, что тот категорически отрицает столь "ложные и скандальные" обвинения. По данным The Daily Telegraph, Кенсингтонский дворец данную ситуацию пока никак не прокомментировал.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2015 году британский суд оправдал саудовского принца Эхсана Абдулазиза, обвиненного 18-летней девушкой в изнасиловании. Миллионер заявил, что случайно упал на знакомую, и этим же объяснил нахождение следов своего ДНК в ее организме.