2018-03-31T11:10:06+03:00
Политика

В Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне

По мнению сенатора Валдимира Джабарова, к глобальным последствиям для нашей страны такие меры не приведут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились в начале марта этого годаОтношения между Россией и Великобританией резко ухудшились в начале марта этого годаФото: REUTERS
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В случае, если британские власти решат закрыть торговое представительство РФ в Лондоне, это не приведет ни к каким глобальным последствиям для нашей страны. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"(Великобритании) остаётся только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что британцы хотят оставить последнее слово за собой, но у России есть "масса возможностей" для принятия ответных шагов на столь враждебные действия. По мнению Джабарова, проблемы в отношениях межу нашими странами продолжать нарастать, пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД королевства Борис Джонсон не решат наконец остановиться.

"Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества", - цитирует телеканал RT сенатора.

Ранее издание The Telegraph сообщило о том, что власти Великобритании рассматривают возможность закрытия торгового представительства РФ в Лондоне.

Напомним, что британские власти уже выслали 23 наших дипломатов. Примеру Лондона последовали также многие европейские страны.

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