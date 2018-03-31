В Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне
В случае, если британские власти решат закрыть торговое представительство РФ в Лондоне, это не приведет ни к каким глобальным последствиям для нашей страны. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"(Великобритании) остаётся только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что британцы хотят оставить последнее слово за собой, но у России есть "масса возможностей" для принятия ответных шагов на столь враждебные действия. По мнению Джабарова, проблемы в отношениях межу нашими странами продолжать нарастать, пока премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД королевства Борис Джонсон не решат наконец остановиться.
"Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества", - цитирует телеканал RT сенатора.
Ранее издание The Telegraph сообщило о том, что власти Великобритании рассматривают возможность закрытия торгового представительства РФ в Лондоне.
Напомним, что британские власти уже выслали 23 наших дипломатов. Примеру Лондона последовали также многие европейские страны.