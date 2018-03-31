Гатилов: Вывод боевиков из Восточной Гуты завершится в ближайшее время

СЕГОДНЯ 14:05 2018-03-31T14:05:36+03:00

Дипломат заявил, что Запад замалчивает позитивные факты по ситуации в сирийской провинции

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Вывод боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" из Восточной Гуты будет окончательно завершен в ближайшее время. Такое заявление сделал постоянный представитель нашей страны при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Конечно, этот вопрос требовал решения. Сейчас есть договоренность о выводе боевиков. Процесс пошел, и это свидетельствует о том, что эта проблема может быть решена уже в самое ближайшее время", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что запад предпочитает замалчивать позитивные факты по ситуации в сирийской провинции, а ведь вывод боевиков уже идет на территории всей Восточной Гуты, и местные жители продолжают благодарить Россию за усилия по облегчению гуманитарной ситуации.

По словам Гатилова, освобождение данного района Дамаска от террористов особенно важно, поскольку он являлся "болевой точкой, привлекавшей внимание со стороны международного сообщества", передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал статью военкора "Комсомолки" Александра Коца, который пытался понять, зачем русские вернулись в сирийскую столицу, и за что они там воюют.