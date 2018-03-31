США одобрили идею запуска космического интернета Илона Маска

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-31T15:15:04+03:00

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Глобальной космической сети, разработанной американским миллиардером и футуристом Илоном Маском, быть. Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала зеленый свет заявке аэрокосмической компании SpaceX на запуск нескольких тысяч малых спутников, которые обеспечат доступ к интернету в Соединенных Штатах и по всему миру.

В FCC подчеркнули, что новаторство Маска им пришлось по душе, учитывая особенно тот факт, что давно пора отходить от устаревающей оптоволоконной связи. Исходя из данного факта, комиссия впервые выдала разрешение на создание подобных спутниковых коммуникаций

«Согласно представленным материалам, SpaceX получила разрешение FCC на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов. При этом до 29 марта 2024 года компания должна запустить не менее половины из этих аппаратов, а оставшиеся спутники должны быть выведены на орбиту к 29 марта 2027 года», - сообщается на сайте FCC.

«Несмотря на то что нам еще многое предстоит сделать, это важный шаг на пути к созданию спутниковой сети следующего поколения, которая поможет сделать глобальную сеть доступной и надежной широкополосной связью по всему земному шару», - отметила операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, добавив, что это особенно актуально для тех регионов планеты, где еще нет всемирной паутины

Стоит отметить, что к сегодняшнему разрешительному решению регулятора SpaceX шла не один год. Идея реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по всему миру через сеть из cотен небольших спутников появились еще в 2013 году.