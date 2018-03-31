На станции метро "Красные ворота" под колесами поезда погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:24 2018-03-31T15:24:10+03:00

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В Москве на станции метро "Красные ворота" Сокольнической линии поезд наехал на упавшего на рельсы мужчину. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Сегодня в 13:00 на станции метро "Красные ворота" 56-летний москвич, упав на жесткий путь оказался под прибывающим электропоездом, несмотря на экстренное торможение машиниста", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Предварительной причиной гибели считается "не совместимая с жизнью поездная травма". Между тем, данный участок метрополитена был обесточен чуть более, чем на полчаса. Такие меры принимались для того, чтобы можно было извлечь тело пожилого мужчины с путей. К настоящему момент движение поездов полностью восстановлено.

Информация о случившемся была передана в прокуратуру на столичном метрополитене. По факту инцидента проводится проверка.