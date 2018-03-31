Посольство РФ поставило под сомнение объяснения Лондона о причинах досмотра российского самолета

СЕГОДНЯ 22:11 2018-03-31T22:11:44+03:00

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В посольстве РФ в Великобритании поставили под сомнение объяснения британского МВД о причинах досмотра российского самолета в аэропорту Лондона. По мнению наших дипломатов, министерство безопасности Соединенного Королевства явно пыталось «отвлечь внимание от провокационных действий британских пограничников».

«Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск», - цитирует заявление диппредставительства нашей страны РИА Новости.

Кроме того, в дипмиссии отметили, что довольно странно искать «наркотики и огнестрельное оружие» в пустом самолете, готовом принять пассажиров. К тому же нет абсолютно никаких сомнений в том, что и авиакомпания «Аэрофлот», чей лайнер подвергся беспричинной проверке, и российские аэропорты строго соблюдают международные стандарты безопасности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 30 марта, британские пограничники провели досмотр российского самолета в аэропорту Хитроу. Однако причин проверки они не раскрыли и отказались составлять необходимый в таких случаях акт.

Позднее в министерстве безопасности Великобритании заявили, что проверка лайнеров в аэропорту Хитроу является «рутинной процедурой» для пограничников, которые таким образом пытаются защитить свою страну «от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики, или огнестрельное оружие».