2018-04-01T10:18:27+03:00
Общество

В России исчезла профессия стенографиста

Минтруд РФ официально ликвидировал профессию стенографиста, объяснив решение невостребованностью данного рода деятельности
Денис СУХОВ
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В России исчезла профессия стенографистаВ России исчезла профессия стенографистаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России официально упразднена профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Согласно документу, Должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Решение было принято в связи с невостребованностью данного рода деятельности.

Необходимость быстро записывать речь в настоящее время сохраняется в основном в судах. Арбитражный суд в России предусматривает ведение аудиопротоколов заседаний, однако при рассмотрении уголовных и гражданских дел протоколы ведут секретари, которые, как правило, набирают текст на компьютере.

Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года россияне назвали самые бесперспективные профессии. Таковыми, по мнению граждан, являются таксист, водитель, дворник и разнорабочий в сфере ЖКХ.

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