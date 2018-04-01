В России исчезла профессия стенографиста

СЕГОДНЯ 10:07 2018-04-01T10:18:27+03:00

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В России официально упразднена профессия стенографиста. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Согласно документу, Должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Решение было принято в связи с невостребованностью данного рода деятельности.

Необходимость быстро записывать речь в настоящее время сохраняется в основном в судах. Арбитражный суд в России предусматривает ведение аудиопротоколов заседаний, однако при рассмотрении уголовных и гражданских дел протоколы ведут секретари, которые, как правило, набирают текст на компьютере.

Как сообщал сайт «КП», в декабре прошлого года россияне назвали самые бесперспективные профессии. Таковыми, по мнению граждан, являются таксист, водитель, дворник и разнорабочий в сфере ЖКХ.