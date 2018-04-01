Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора Кемеровской области
В воскресенье, 1 апреля, президент России Владимир Путин пообщался по телефону с попросившим о досрочной отставке губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. По словам пресс-секретаря главы нашего государства Дмитрия Пескова, в ходе этой беседы российский лидер поблагодарил теперь уже бывшего руководителя региона за многолетнюю работу.
«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет - с 1997 года. А в это воскресенье, как сообщал сайт kp.ru, он попросил президента страны освободить его от должности, так как «невозможно работать больше на посту губернатора» после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Путин принял отставку Тулеева и назначил временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области вице-губернатора Сергея Цивилева.
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