Посол РФ допускает, что «дело Скрипалей» было провокацией британских спецслужб

СЕГОДНЯ 15:40 2018-04-01T15:43:04+03:00

Лондон стремится отвлечь внимание населения от внутренних проблем и занять более заметную позицию среди западных партнеров

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Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери могло быть мощной провокацией Лондона. Такого мнения придерживается посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», - заявил Яковенко в интервью телеканалу НТВ.

Подобвный шаг со стороны британцев мог быть обусловлен как желанием отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны, связанных с невыгодными условиями Brexit (сделки по выходу Великобритании из состава ЕС).

Также, считает дипломат, не следует исключать, что таким образом Лондон стремится занять более видную позицию среди западных стран, примерив на себя лидирующую роль в так называемом сдерживании России.

«Но для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ», - добавил посол.

Яковенко также выразил уверенность, что британской стороне не удастся засекретить ход расследования ход расследования «дела Скрипалей».

«Россия британцев не выпустит из правового поля, британцам придется отвечать. Так что мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути мы пойдем», - подчеркнул дипломат.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за работу на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предоставив никаких доказательств, британские власти обвинили Москву в причастности к инциденту и анонсировали ряд недружественных мер в отношении России. Позже их поддержали некоторые партнеры Великобритании по ЕС и НАТО.