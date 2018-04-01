2018-04-01T19:29:49+03:00
В мире

Эрдоган сообщил о ликвидации 3,8 тысячи террористов в Африне

Также турецкий лидер отметил, что в настоящее время военная операция на севере Сирии продолжается
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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‍В воскресенье, 1 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о промежуточных результатах операции «Оливковая ветвь», которую Анкара с 20 января проводит на севере Сирии.

По его словам, к настоящему времени турецким военным удалось ликвидировать более 3,8 тысячи террористов в районе сирийского Африна. При этом Эрдоган подчеркнул, что военная операция продолжается: сейчас военные действия ведутся «близ населенного пункта Телль-Рифат и ближайших к нему районах».

«На текущий момент в Африне ликвидировано 3 844 террориста. Некоторых это беспокоит. Это беспокоит Францию, но мы продолжим идти по данному пути», - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Напомним, Франция является ярым противником операции «Оливковая ветвь». Так, 29 марта президент Пятой республики Эммануэль Макрон даже объявил о намерении отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии. Однако, как сообщал сайт kp.ru, в Анкаре предостерегли Париж от подобных действий.

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