Трамп пригрозил Мексике разрывом соглашения НАФТА из-за наркотрафика

СЕГОДНЯ 20:14 2018-04-01T20:14:40+03:00

Также американский лидер в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе

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В воскресенье, 1 апреля, президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на нескончаемый поток нелегалов и наркотиков из Мексики. По мнению американского лидера, мексиканцы смеются над «глупыми иммиграционными законами Соединенных Штатов».

При этом политик пригрозил мексиканским властям разрывом Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не остановят поток наркотиков и нелегальных мигрантов со своей территории в США.

Кроме того, хозяин Белого дома в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе, на которое американские конгрессмены ранее отказались выделять средства.

«Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить большие потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года президент США решил объяснить, почему на границе Соединенных Штатов с Мексикой должна быть стена. Как заявил тогда хозяин Белого дома, американцам нужно отгородиться от мексиканцев, так как последние, по его мнению, являются «одной из самых преступных наций в мире».