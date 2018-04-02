2018-04-02T09:36:48+03:00
Экономика

Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог

Дополнительные средства получат 30 субъектов Российской Федерации
Екатерина БОЛГОВА
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Власти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорогВласти распределили 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорогФото: Олег УКЛАДОВ
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Российский кабмин распределил 6,1 миллиарда рублей между субъектами страны на развитие региональных автомобильных дорог.

"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 миллиардов рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

В тексте сообщается, что деньги направляются субъектам РФ в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Отмечается, что соответствующее распоряжение было рассмотрено и одобрено на заседании правительства России 29 марта 2018 года.

Напомним, ранее правительство выделило 2,5 млрд рублей на монтаж и демонтаж инфраструктурных объектов в 10 регионах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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