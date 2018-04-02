Правительство распределило 6,1 миллиарда рублей регионам на развитие автодорог
Российский кабмин распределил 6,1 миллиарда рублей между субъектами страны на развитие региональных автомобильных дорог.
"В рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем размере 6,1 миллиардов рублей 30 субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
В тексте сообщается, что деньги направляются субъектам РФ в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".
Отмечается, что соответствующее распоряжение было рассмотрено и одобрено на заседании правительства России 29 марта 2018 года.
Напомним, ранее правительство выделило 2,5 млрд рублей на монтаж и демонтаж инфраструктурных объектов в 10 регионах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.