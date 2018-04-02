Госдуме предложили блокировать в Сети порочащую честь информацию

СЕГОДНЯ 10:37 2018-04-02T10:37:49+03:00

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Госдума рассмотрит законопроект депутатов из «Единой России», в котором предлагается блокировать сведения, признанные судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Если сайт не исполнит постановление суда, доступ к интернет-ресурсу ограничат. Первое чтение документа планируется провести в середине апреля.

Блокировку будут производить в течение рабочего одного дня после получения Роскомнадзором постановления об ограничении доступа. Все необходимые инструменты Роскомнадзор уже имеет, так механизм схож с борьбой с экстремистскими материалами.

Действующее законодательство позволяет гражданину или юрлицу обратиться в суд с иском о порочащей их репутацию информации и требовать ее опровержения, если ответчик не сможет доказать достоверность опубликованных сведений. Однако ответчики часто не исполняют решение суда, отмечают авторы законопроекта, даже в случае штрафов, пишут «Известия».