2018-04-02T11:06:45+03:00
В мире

Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

Автор заглавной статьи номера называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На обложке нового номера американского журнала New York Magazine опубликовали изображение президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

Журналист издания Яшар Али разместил новую обложку в своем микроблоге в Twitter. На фотографии главы государства ему пририсовали свиное рыло.

«Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица», — сообщают надписи на обложке номера.

Автором заглавной статьи номера стал журналист Джонатан Чайт. Он называет основными составляющими президентства Трампа.«коррупцию» и «жадность».

Напомним, ранее New Yorker Magazine поместил на свою обложку Трампа в образе прячущегося за деревьями «опасного клоуна».

В январе 2018 года на обложке журнала The New Yorker была изображена торчащая из «дыры» голова Трампа. Это была реакция на высказывание главы американского государства о мигрантах из «стран – грязных дыр».

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